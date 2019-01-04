Рирден — об Овечкине: игроки такого уровня появляются раз в поколение

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением об игре капитана команды Александра Овечкина.



Россиянин отметился точным броском в игре с «Сент-Луис Блюз» (2:5). Он стал шестым игроком в истории лиги, забрасывавшим не менее 30 шайб в течение 14 сезонов. Александр повторил достижение Уэйна Гретцки, Марселя Дионна и Горди Хоу. У Яромира Ягра 15 таких сезонов, у Майка Гартнера – 17.



«Он достиг многого, и это очень радует. Ови — элитный игрок, элитный снайпер. Нам очень повезло, что он играет в нашей команде. Очень повезло и всей лиге. У нас есть возможность наблюдать за таким ярким хоккеистом. Игроки такого уровня появляются раз в поколение.



Он снова забросил 30 шайб в чемпионате. Это серьёзное достижение, потому что прошлый сезон затянулся, Александр стал на год старше. Тем не менее он по-прежнему демонстрирует феноменальный хоккей. Никто не может сравниться с Овечкиным по части забивания голов», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Овечкин – шестой игрок в истории НХЛ, забивавший не менее 30 голов в 14 сезонах