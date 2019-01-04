Никита Кучеров повторил достижение Яромира Ягра и Марио Лемье

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 6:2 в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Таблица бомбардиров НХЛ

Российский форвард «молний» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи. В последних пяти матчах 25-летний форвард три раза набрал не менее четырёх очков. В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (6:3) Кучеров забил один гол и отдал четыре голевые передачи, а в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:5) набрал 4 (1+3) очка.



Начиная с сезона-1996/97 только трём хоккеистам помимо Кучерова удавалось достичь таких результатов. Дважды это сделал Марио Лемье (1996/97 и 2001/02), по разу Яромир Ягр (1998/99) и Ниссе Экман (2005/06).



Кучеров возглавляет гонку бомбардиров нынешнего сезона. На его счету 69 (20+49) очков, ближайший преследователь, Микко Рантанен, отстаёт на семь результативных баллов.