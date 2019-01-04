Экс-голкипер «Северстали» Магарилов подписал контракт с «Ладой»

«Лада» подписала контракт до конца сезона с вратарём Сергеем Магариловым, сообщает пресс-служба тольяттинской команды. Хоккеист, начинавший сезон в составе «Северстали», будет выступать под 60-м номером.



33-летний вратарь в нынешнем сезоне не одержал ни одной победы, проведя шесть матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ при коэффициенте надёжности 2,49 и проценте отражённых бросков 91,3. За карьеру в лиге Магарилов выиграл 9 матчей из 42 (коэффициент надёжности — 2,97, процент сейвов — 89,0, дважды оставил ворота в неприкосновенности).



В декабре череповецкий клуб поместил вратаря в список отказов, а затем расторг с ним контракт. Магарилов защищал цвета «Северстали» в КХЛ с сезона-2014/15.

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