Анкипанс: меньшинство отняло много сил, игроки стали терять концентрацию

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс прокомментировал поражение в игре с «Локомотивом» (1:2).



«Была упорная борьба. Мы бьёмся за плей-офф, команда играла хорошо, но результатом недовольны. Играли очень много в меньшинстве, это отняло много сил, а последнее решило игру. Будем продолжать гнуть свою линию и биться за плей-офф.



Почему не смогли удержать счёт? Была равная игра, но «Локомотив» забил на один гол больше. Мы забросили одну шайбу, играли активно, но, к сожалению, быстро пропустили. Меньшинство отняло много сил, где-то игроки начали терять концентрацию», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Сергей Никулин.

«Локомотив» одержал пятую победу в последних шести матчах регулярного чемпионата, а рижская команда проиграла во второй раз за последние три встречи. 6 января подопечные Дмитрия Квартальнова встретятся в Ярославле со «Слованом», а «Динамо» в этот же день сыграет на выезде с московскими одноклубниками.