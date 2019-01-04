Ничушкин переведён в первое звено «Далласа», хотя и не забил пока ни одного гола

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин начнёт предстоящий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» в первом звене. Об этом сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Мэттью Дефрэнкс.



Ничушкин выйдет в первой тройке нападения с канадцем Тайлером Сегином и россиянином Александром Радуловым, при этом в заявку не попал капитан «звёзд» Джейми Бенн. Кроме того, место в стартовом составе получил голкипер Антон Худобин.



В этом сезоне 23-летний Ничушкин провёл 32 матча и отдал семь результативных передач при показателе полезности «–4». Россиянин до сих пор не забросил ни одной шайбы.



«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 46 очков в 41 матче регулярного чемпионата.