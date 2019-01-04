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Финская компания потроллила канадца, сломавшего клюшку в 1/4 финала МЧМ

Финская компания потроллила канадца, сломавшего клюшку в 1/4 финала МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Финская компания PAMA, специализирующаяся на производстве хоккейных клюшек, приготовила подарок для канадского защитника Ноа Добсона.

Североамериканский хоккеист упустил прекрасную возможность забить гол в овертайме четвертьфинала молодёжного чемпионата мира с Финляндией (2:1). В самый ответственный момент у игрока сломалась клюшка, в результате чего сборная Суоми организовала контратаку и забила победный гол.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».

Компания выложила в «Твиттере» фотографию клюшки и сопроводительного письма.

«Компания PAMA сожалеет о том, что ваш хоккейный инвентарь сломался в самый неподходящий момент. Мы знаем, насколько вежливыми являются канадцы, поэтому хотим предоставить вам клюшку нашей компании как подарок за прекрасную хоккейную игру. Желаем вам всего наилучшего в дальнейшей карьере», — гласит текст письма.

Посмотреть фото можно в «Твиттере».

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