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Капитан сборной Казахстана: понимали, что должны сохранить место в элите МЧМ

Капитан сборной Казахстана: понимали, что должны сохранить место в элите МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Капитан сборной Казахстана Даян Санияр поделился эмоциями после победы во втором матче с Данией со счётом 4:0, которая позволила команде сохранить место в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира.

«В первой игре сборная Казахстана продемонстрировала командный хоккей. Вышла команда, которая хотела победить. Мы выполнили поставленную задачу. Во второй игре ребята вышли и бились до конца. Понимали, что нельзя откладывать дело на потом. Понимали, что должны были оставить казахстанский хоккей в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира.

На групповой стадии мы много играли в обороне, что и отрабатывалось во время сборов. Где-то это помогло команде в последних играх. Думаю, мы покусались со всеми сборными. Несмотря на поражения, хорошо проявили себя с точки зрения характера», — сказал игрок после матча.

Сборная Казахстана обыграла Данию и сохранила место в элитном дивизионе МЧМ
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