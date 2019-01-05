Капитан сборной Казахстана: понимали, что должны сохранить место в элите МЧМ

Капитан сборной Казахстана Даян Санияр поделился эмоциями после победы во втором матче с Данией со счётом 4:0, которая позволила команде сохранить место в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира.



«В первой игре сборная Казахстана продемонстрировала командный хоккей. Вышла команда, которая хотела победить. Мы выполнили поставленную задачу. Во второй игре ребята вышли и бились до конца. Понимали, что нельзя откладывать дело на потом. Понимали, что должны были оставить казахстанский хоккей в элитном дивизионе молодёжного чемпионата мира.



На групповой стадии мы много играли в обороне, что и отрабатывалось во время сборов. Где-то это помогло команде в последних играх. Думаю, мы покусались со всеми сборными. Несмотря на поражения, хорошо проявили себя с точки зрения характера», — сказал игрок после матча.

Сборная Казахстана обыграла Данию и сохранила место в элитном дивизионе МЧМ