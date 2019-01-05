Россия — США: невероятное спасение американского игрока при счёте 1:2

Сборная России проводит полуфинальный матч с командой США на молодёжном чемпионате мира – 2019. После второго периода подопечные Валерия Брагина уступают со счётом 1:2.

За несколько минут до конца второго отрезка Виталий Кравцов мог сравнять счёт, однако нападающий американцев Логан Кокерилл клюшкой отразил бросок российского форварда.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Пита Блэкберна.

Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко

Сборная США

Примо (Кейсер)

К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон

Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэрратт — Мэдден

Самуэльссон — Сент-Айвани, Кокерилл — Пилинг — Вальстрём

Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).