К. Курашёв: у России очень хорошая команда, я никак не ожидал поражения от США

Тренер Константин Курашёв прокомментировал поражение сборной России в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США (1:2).

«Я просто не нахожу слов. Очень расстроен, не понимаю, почему у России не получилось. С одним голом тяжело выиграть матч. Где-то не повезло, тот же Кравцов мог несколько раз забивать. Повторюсь, если ты не забиваешь, то как выиграть? Я никак не ожидал, что Россия сегодня проиграет.

Отменённый гол? Судьи так решили, можно что угодно сказать, но ничего уже не поделать. Значит, надо было забивать так, чтобы гол никак не могли отменить и убрать таким образом все лишние разговоры.

Очень обидное поражение, но я останусь при своём мнении. Это очень хорошая команда. Игроки во всех линиях имеют огромный потенциал. Ребята в перспективе будут на ведущих ролях в КХЛ, а кто-то и в НХЛ. Я уверен в этом. У России сложилась настоящая команда, которая прибавляла от матча к матчу», — сказал Курашёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.