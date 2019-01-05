Россия в четвёртый раз подряд проиграла США на молодёжном чемпионате мира

Молодёжная сборная России проиграла США в полуфинальном матче чемпионата мира 2019 года. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Майка Хастингса.

Россия проиграла США на молодёжном чемпионате мира в четвёртый раз подряд.

МЧМ-2017. Группа. Россия – США – 2:3

МЧМ-2017. 1/2 финала. Россия – США – 3:4 Б (3:4)

МЧМ-2018. 1/4 финала. Россия – США – 2:4

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 года.



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).