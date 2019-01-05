Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Вратарь сборной США: незасчитанный гол Шашкова послужил точкой отсчёта для нас

Вратарь сборной США: незасчитанный гол Шашкова послужил точкой отсчёта для нас
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Голкипер сборной США Кейден Примо прокомментировал победу в матче с Россией (2:1) в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2019 года.

«Незасчитанный гол Шашкова? Я действительно не знал, будет этот гол засчитан или нет, поэтому я просто попытался подготовиться к следующему нападению. Нам повезло, гол не засчитали, и это послужило точкой отсчёта для нас. Я стараюсь не думать о таких моментах слишком много, потому что это портит настроение. Просто жду, что скажут рефери, и в этом случае они сказали, что гола не было.

Мы знали, что в третьем периоде русские попытаются надавить, поэтому просто пытались держать их вне зоны, блокировать удары. Наши ребята в итоге смогли сделать это, так что когда россияне бросали по воротам, никаких сверхугроз не было.

Почему мы так успешно играем против России на МЧМ? Думаю, не важно, с кем мы играем, мы просто хотим победить. А когда вы к тому же играете против лучших команд, появляются ещё и лучшие игроки. У России хорошая команда, там всегда есть прекрасные игроки.

Не важно, с кем мы будем играть в финале. Мы знаем, что это будет сильный соперник, ведь это игра за золотые медали. Самое главное для нас — просто контролировать эмоции, не становиться слишком радостными или слишком унылыми. Мы делали это сегодня и в течение всего турнира и именно так добились успеха», — приводит слова Примо Sport24.

Осколки золота. Американцы снова оставили Россию без мечты
Сборная России проиграла США в полуфинале молодёжного чемпионата мира.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент