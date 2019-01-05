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41 сейв Георгиева не помог «Рейнджерс» избежать поражения от «Колорадо»

41 сейв Георгиева не помог «Рейнджерс» избежать поражения от «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:1.

К седьмой минуте хозяева провели две результативные атаки – отличились Натан Маккиннон и Микко Рантанен. «Лавины» забросили ещё четыре шайбы усилиями Габриэля Ландескога, Александра Керфута, Райана Грэйвза и всё того же Рантанена. Гол престижа у «синерубашечников» на счету Райана Строума.

Александр Георгиев отразил 41 бросок из 47. У Павла Бучневича показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа за 14.50 на льду. У Владислава Наместникова «-1», 4 минуты штрафа и 3 силовых приёма за 16.07.

Никита Задоров и Семён Варламов не принимали участия в матче. Рантанен, набравший 3 очка (2+1), приблизился в бомбардирской гонке к Никите Кучерову из «Тампа-Бэй Лайтнинг». На счету россиянина 69 баллов, у финна – 65.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
6:1
2:0, 1:0, 3:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Маккиннон (Бэрри, Ландеског) – 04:40 (5x4), 2:0 – Рантанен (Маккиннон, Бэрри) – 06:53 (5x4), 3:0 – Ландеског (Джонсон, Рантанен) – 32:34 (5x5), 4:0 – Керфут (Комфер, Джост) – 45:18 (5x5), 5:0 – Рантанен (Бэрри, Маккиннон) – 47:53 (5x4), 5:1 – Строум – 49:21 (5x5), 6:1 – Грейвз – 53:28 (5x5)
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