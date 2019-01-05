41 сейв Георгиева не помог «Рейнджерс» избежать поражения от «Колорадо»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» дома разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:1.

К седьмой минуте хозяева провели две результативные атаки – отличились Натан Маккиннон и Микко Рантанен. «Лавины» забросили ещё четыре шайбы усилиями Габриэля Ландескога, Александра Керфута, Райана Грэйвза и всё того же Рантанена. Гол престижа у «синерубашечников» на счету Райана Строума.

Александр Георгиев отразил 41 бросок из 47. У Павла Бучневича показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа за 14.50 на льду. У Владислава Наместникова «-1», 4 минуты штрафа и 3 силовых приёма за 16.07.

Никита Задоров и Семён Варламов не принимали участия в матче. Рантанен, набравший 3 очка (2+1), приблизился в бомбардирской гонке к Никите Кучерову из «Тампа-Бэй Лайтнинг». На счету россиянина 69 баллов, у финна – 65.