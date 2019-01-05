Брагин: то, что я сказал Костину в этот момент, останется между нами

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин ответил на вопрос, что он сказал нападающему Климу Костину в проигранном матче со сборной США (1:2) в полуфинале чемпионата мира по хоккею — 2019.



«Что я сказал Костину в этот момент? (ведущий «Матч ТВ» показал Брагину фотографию). Это останется между нами», — рассказал Брагин в эфире «Матч ТВ».

Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав Он не смог сдержаться после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

На 15-й минуте стартового отрезка счёт в матче открыл Оливер Вальстрём. У американцев прошла быстрая атака: Логан Кокерилл получил передачу на ход, по левому флангу убежал от защитника и прострелил в центр, а Вальстрём в касание переправил шайбу в угол. Вторую шайбу американской команды забросил Саша Хмелевски. Он реализовал большинство на 25-й минуте матча. Американцы закрепились в чужой зоне, Джек Хьюз прострелил с правого края, Хмелевски подставил клюшку и переправил шайбу между щитков Кочеткову. На 34-й минуте Григорий Денисенко сократил отставание в счёте. Он получил передачу в своей зоне, убежал по правому флангу и с острого угла послал шайбу под перекладину. Сравнять счёт подопечным Валерия Брагина не удалось.