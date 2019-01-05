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Хепониеми: Финляндия обыграет США в финале МЧМ, мы не аутсайдеры

Хепониеми: Финляндия обыграет США в финале МЧМ, мы не аутсайдеры
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Форвард молодежной сборной Финляндии Алекси Хепониеми поделился ожиданиями от финального матча молодёжного чемпионата мира 2019 года со сборной США. Напомним, финны в полуфинале выбили сборную Швейцарии (6:1), США переиграли команду России (2:1).

«Не считаю Финляндию аутсайдером. Уверен, в этом году у нас по-настоящему хорошая команда. Ожидаю, что в финале мы обыграем США.

Каапо Какко — потрясающий игрок. Крупный парень, использует свои габариты и другие навыки по всей площадке. Вероятно, он будет первым номером на драфте НХЛ. Лучше ли он, чем Джек Хьюз? Да, я так думаю», — приводит слова нападающего журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».

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