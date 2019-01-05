Черданцев — Костину: меньше смотри ТВ, тогда против тебя будет только соперник

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о поведении капитана молодёжной сборной России Клима Костина.



Напомним, после проигранного полуфинального матча с командой США (1:2) игрок сказал: «Мы русские, здесь все и всё против нас». Также после сирены форвард выругался в сторону трибун. На церемонии награждения российский форвард в раздражении бросил шлем, тем самым вызвав недовольство трибун. Услышав неодобрительный гул, нападающий системы «Сент-Луис Блюз» перешёл на нецензурную лексику.



«Клим, меньше читай интернет и не смотри телевизор. Играй в хоккей. Тогда против тебя будут не все, а только соперник», — написал комментатор в своём «твиттере».

Костин «послал» трибуны после матча с США. Капитан сборной России был не прав Он не смог сдержаться после поражения в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019.

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