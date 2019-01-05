«Мы забили чистый гол, в Канаде всё против нас». Россия – о поражении от США

Сборная России уступила команде США (1:2) в полуфинале молодёжного чемпионата мира — 2019 в Канаде. Сразу после окончания встречи на вопросы журналистов ответили хоккеисты российской команды, а также главный тренер россиян Валерий Брагин.

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«Мы забили чистый гол, никакого движения коньком не было»

Главный тренер россиян Валерий Брагин заявил, что отменённый гол в ворота США был забит по правилам.

«Так бывает в хоккее, они на один гол больше забили, хотя по голевым моментам у нас было двойное преимущество. Они немножко лучше начали, вторая половина полностью была за нами. Третий период они просто играли на удержание. Претензий к ребятам нет, силы все отдали, все боролись, не хватило одного гола.

Первый пропущенный гол? Скажу, что мы забили чистый гол, вот в чём вопрос. Никакого движения коньком не было. В таких играх очень важно, кто забьёт первый гол. Мы предполагали, что много голов не будет. Немножко попали в ситуацию, когда противнику было проще играть. При счёте 2:1 полностью завладели преимуществом, но не смогли забить второй гол. Забей мы его – дожали бы.

Почему Муранов вышел вместо Подколзина? Он лучше на пятаке, более мощный, бывает такое, не забил с линии. Здорово отработал. Состояние ребят? Они переживают. Как и мы они чувствуют, что всё было рядом. Главная задача – успокоить их и подготовиться к завтрашней игре.

Что говорил Костину на лавке после игры? Это останется между нами. Посмотрим второй полуфинал, важно правильно подготовиться и определиться с планом на игру», — сказал Брагин в эфире «Матч ТВ».

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Стивена Эллиса.

«Я мог забивать и сравнивать счёт, хоккейный бог был не за нас»

Нападающий Виталий Кравцов посетовал на нереализованные моменты.

«Говорить нечего, мы опустошены после игры. Завтра последний матч. Будем отдаваться полностью и играть за Россию. Где-то не хватило везения, где-то я мог забивать и сравнивать счёт. Все ребята молодцы, но сегодня хоккейный бог не за нас. Значит, свыше так написано, что сегодня нам не удастся победить. Будем стараться в матче за бронзу», — сказал Кравцов в эфире «Матч ТВ».

«Иногда хоккей преподносит подарки соперникам, удача досталась США»

Нападающий Николай Коваленко отметил, что удача была на стороне соперника.

«Тренеры сказали, что это наша жизнь, таков хоккей. Он иногда преподносит такие подарки соперникам, удача переваливается им. Это спорт, всё бывает. Мы бились до конца, как могли. Хочу поблагодарить всю команду. Готовимся к следующему матчу, надо выиграть бронзу. После игры все всё понимают, не надо никому ничего говорить. Спасибо всем российским болельщикам за поддержку.

Первыми пропустили? Не думаю, что это как-то повлияло. Мы делали свою работу. У кого-то получалась игра, у кого-то нет. Но мы были одной командой. Удача досталась сопернику, так бывает», — сказал Коваленко в эфире «Матч ТВ».

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«В НХЛ такие голы засчитываются, в Канаде всё против нас»

Форвард Клим Костин посетовал, что в Канаде всё было против сборной России.

«Никаких слов не подобрать, ничего не могу сказать. Играли лучше. Не стоит забывать, что мы русские. Поражение тяжело переживать, но надо его принять и двигаться дальше. Сложно передать те эмоции, которые сейчас внутри. Фортуна сегодня была не на нашей стороне. По тактике делали всё, что просил Брагин. Старались на характере, на желании. После финальной сирены Брагин сказал слова поддержки.

Незасчитанный гол? Соглашайся не соглашайся, не мы решения принимаем. В НХЛ такие голы засчитываются, движения коньком не было. Наш защитник хорошо увидел партнёра, от конька залетело. Этот момент нас и надломил. Вроде бы это было незаметно, но где-то глубоко внутри это сидело. Мы русские, здесь все и всё против нас. Внутри пустота. Но на матч за третье место соберёмся, мы же команда», — цитирует Костина Sport24.

«Мы забудем поражение от США и будем биться за медали МЧМ»

Нападающий Кирилл Слепец заверил, что российская команда постарается выиграть бронзовые медали МЧМ-2019.

«Хороший матч, не хватило чуть-чуть, моментов было много, переигрывали американцев. Где-то не хватило удачи. Мы не опускали руки, бились до конца. Мы с Галимовым подвели, в наше меньшинство забили. Обычно мы моменты создавали, а тут пропустили. Все понимали, что надо всё отдать, чтобы перевести игру в нужное русло. Мы забудем это, завтра соберёмся с мыслями и будем биться за медали. Это будет на вес золота для нас», — сказал Слепец в эфире «Матч ТВ».