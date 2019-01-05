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История личных встреч сборных России и Швейцарии на молодёжных чемпионатах мира

История личных встреч сборных России и Швейцарии на молодёжных чемпионатах мира
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Завтра, 6 января, в матче за бронзовые медали чемпионата мира молодёжная сборная России встретится с командой Швейцарии. Игра начнётся в 00:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 17 раз. Россияне одержали 14 побед, два матча завершились вничью. На нынешнем турнире команды встречались в матче группового этапа — Россия выиграла со счётом 7:4.

МЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — Швейцария5:3Шарифьянов (2), Твердовский, Бобарико, Буре — Зоммер, Цайтер, Лоозер
МЧМ-1998ФинляндияГруппаРоссия — Швейцария3:3Чубаров, Марков, Шиханов — Циглер, Кристен, Штюсси
МЧМ-1999КанадаГруппаРоссия — Швейцария6:0Афиногенов, Ляшенко, Добрышкин, Чубаров, Балмочных, Счастливый
МЧМ-2000ШвецияГруппаРоссия — Швейцария7:1Афанасенков, Фёдоров, Зиновьев, Зевахин, Денисов, Швидкий, Бут — Конн
МЧМ-2001РоссияГруппаРоссия — Швейцария3:3П. Воробьёв, Ковальчук, Гребешков — Хелфенштайн, Суттер, Нюсли
МЧМ-2002ЧехияГруппаРоссия — Швейцария4:0Чистов, Соин, Фролов, Князев
МЧМ-2003КанадаГруппаРоссия — Швейцария7:5Кольцов, И. Григоренко (2), Овечкин (3), Шишканов — Кристен, П. Берчи (2), Нойеншвандер (2)
МЧМ-2005СШАГруппаРоссия — Швейцария6:1Д. Воробьёв, Пестунов, Овечкин (2), Галимов, Мишарин — Касер
МЧМ-2007ШвецияГруппаРоссия — Швейцария6:0И. Зубов, Бумагин, Макаров, Черепанов, Анисимов, Войнов
МЧМ-2008ЧехияГруппаРоссия — Швейцария4:3Королёв, Саюстов, Гордеев, Тихонов — Жакеме, Визер, Зури
МЧМ-2010Канада1/4 финалаРоссия — Швейцария2:3 ОТТарасенко, Петров — Лоиша, Нидеррайтер (2)
МЧМ-2012КанадаГруппаРоссия — Швейцария3:0Хохлачёв, Гусев, М. Григоренко
МЧМ-2013Россия1/4 финалаРоссия — Швейцария4:3 ОТХохлачёв, М. Григоренко, Кучеров (1+ПБ) — Берчи, Несс, Андригетто
МЧМ-2014ШвецияГруппаРоссия — Швейцария7:1И. Барбашёв, Миронов, Якимов, Барабанов, Жафяров, Основин, М. Григоренко — Фукс
МЧМ-2015КанадаГруппаРоссия — Швейцария7:0Рафиков, Дергачёв, Бучневич, Толчинский, Шаров, Лещенко, Каменев
МЧМ-2018СШАГруппаРоссия — Швейцария5:2Сёмин, Костин, Каюмов, Иванов, Абрамов — Миранда, Егер
МЧМ-2019КанадаГруппаРоссия — Швейцария7:4Марченко, Саморуков, Денисенко, Слепец, Алексеев, Шэн, Кравцов — Леман (2), Нуссбаумер, Брюшвайлер
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