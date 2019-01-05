История личных встреч сборных России и Швейцарии на молодёжных чемпионатах мира

Завтра, 6 января, в матче за бронзовые медали чемпионата мира молодёжная сборная России встретится с командой Швейцарии. Игра начнётся в 00:00 мск.
Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года
Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 17 раз. Россияне одержали 14 побед, два матча завершились вничью. На нынешнем турнире команды встречались в матче группового этапа — Россия выиграла со счётом 7:4.
|МЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — Швейцария
|5:3
|Шарифьянов (2), Твердовский, Бобарико, Буре — Зоммер, Цайтер, Лоозер
|МЧМ-1998
|Финляндия
|Группа
|Россия — Швейцария
|3:3
|Чубаров, Марков, Шиханов — Циглер, Кристен, Штюсси
|МЧМ-1999
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|6:0
|Афиногенов, Ляшенко, Добрышкин, Чубаров, Балмочных, Счастливый
|МЧМ-2000
|Швеция
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:1
|Афанасенков, Фёдоров, Зиновьев, Зевахин, Денисов, Швидкий, Бут — Конн
|МЧМ-2001
|Россия
|Группа
|Россия — Швейцария
|3:3
|П. Воробьёв, Ковальчук, Гребешков — Хелфенштайн, Суттер, Нюсли
|МЧМ-2002
|Чехия
|Группа
|Россия — Швейцария
|4:0
|Чистов, Соин, Фролов, Князев
|МЧМ-2003
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:5
|Кольцов, И. Григоренко (2), Овечкин (3), Шишканов — Кристен, П. Берчи (2), Нойеншвандер (2)
|МЧМ-2005
|США
|Группа
|Россия — Швейцария
|6:1
|Д. Воробьёв, Пестунов, Овечкин (2), Галимов, Мишарин — Касер
|МЧМ-2007
|Швеция
|Группа
|Россия — Швейцария
|6:0
|И. Зубов, Бумагин, Макаров, Черепанов, Анисимов, Войнов
|МЧМ-2008
|Чехия
|Группа
|Россия — Швейцария
|4:3
|Королёв, Саюстов, Гордеев, Тихонов — Жакеме, Визер, Зури
|МЧМ-2010
|Канада
|1/4 финала
|Россия — Швейцария
|2:3 ОТ
|Тарасенко, Петров — Лоиша, Нидеррайтер (2)
|МЧМ-2012
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|3:0
|Хохлачёв, Гусев, М. Григоренко
|МЧМ-2013
|Россия
|1/4 финала
|Россия — Швейцария
|4:3 ОТ
|Хохлачёв, М. Григоренко, Кучеров (1+ПБ) — Берчи, Несс, Андригетто
|МЧМ-2014
|Швеция
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:1
|И. Барбашёв, Миронов, Якимов, Барабанов, Жафяров, Основин, М. Григоренко — Фукс
|МЧМ-2015
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:0
|Рафиков, Дергачёв, Бучневич, Толчинский, Шаров, Лещенко, Каменев
|МЧМ-2018
|США
|Группа
|Россия — Швейцария
|5:2
|Сёмин, Костин, Каюмов, Иванов, Абрамов — Миранда, Егер
|МЧМ-2019
|Канада
|Группа
|Россия — Швейцария
|7:4
|Марченко, Саморуков, Денисенко, Слепец, Алексеев, Шэн, Кравцов — Леман (2), Нуссбаумер, Брюшвайлер