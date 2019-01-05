История личных встреч сборных России и Швейцарии на молодёжных чемпионатах мира

Завтра, 6 января, в матче за бронзовые медали чемпионата мира молодёжная сборная России встретится с командой Швейцарии. Игра начнётся в 00:00 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Сборные России и Швейцарии встречались на молодёжных чемпионатах мира 17 раз. Россияне одержали 14 побед, два матча завершились вничью. На нынешнем турнире команды встречались в матче группового этапа — Россия выиграла со счётом 7:4.