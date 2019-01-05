Михайлов — о моментах Кравцова: не забил — его вина, но он правильно всё сказал

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов после поражения сборной России в полуфинальном матче молодёжного чемпионата мира — 2019 с командой США со счётом 1:2 прокомментировал игру нападающего Виталия Кравцова. Форвард упустил несколько отличных шансов забросить шайбу, но позже признал свою неудачную игру.



«Раз нападающий не забивает, это его вина. А оценку его деятельности даёт тренер. Радует, что Кравцов оценил возможности, которые должен был использовать. Он сказал: «Да, я должен был забивать». Это говорит о многом. Виталий правильно оценил ситуацию, в которой он должен был забивать, но не забил», — сказал Михайлов «Чемпионату».

Кравцов мог отгрузить США покер, но запорол всё. Его будут травить? Капитана сборной Канады только за один такой промах чуть не съели на родине.

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