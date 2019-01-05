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«Металлург» — «Торпедо»: матч начался с минуты молчания в память жертв взрыва

«Металлург» — «Торпедо»: матч начался с минуты молчания в память жертв взрыва
Хоккей / КХЛ

Встреча магнитогорского «Металлурга» и нижегородского «Торпедо» началась с минуты молчания в память жертв трагедии в Магнитогорске. Команды вышли на лёд с траурными повязками.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд жилого дома. По последним данным, в трагедии погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

Малкин поддержал Магнитогорск. Взрыв случился на улице, где он жил
«Магнитогорск, мы с тобой» и «Магнитогорск в моём сердце» — слова, посвящённые родному городу на коньках хоккеиста.

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