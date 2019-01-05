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«Спартак» — «Сибирь»: в состав хозяев вернулся Максим Гончаров

«Спартак» — «Сибирь»: в состав хозяев вернулся Максим Гончаров
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы московского «Спартака» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 17:30 мск. В состав команды хозяев вернулся защитник Максим Гончаров.

«Спартак»:

Беспалов (Трушков);
Кутейкин — Дыбленко, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Кулик — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;
Провольнев — Гончаров, Лещенко — Ганзл — Лисин;
Осипов, Волков, Сорокин — Воронин — Шашков.

«Сибирь»:

Тэйлор (Красиков);
Логинов — Алексеев, Принс — Саюстов — Пельтола;
Игнатович — Демидов, Карон — Шаров — Миловзоров;
Савченко — Лукин, Казаков — Комаров — Михайлов;
Воробей — Наумов, Первушин — Романцев — Яковлев.

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