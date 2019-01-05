«Спартак» — «Сибирь»: в состав хозяев вернулся Максим Гончаров

Стали известны составы московского «Спартака» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 17:30 мск. В состав команды хозяев вернулся защитник Максим Гончаров.



«Спартак»:



Беспалов (Трушков);

Кутейкин — Дыбленко, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;

Кулик — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;

Провольнев — Гончаров, Лещенко — Ганзл — Лисин;

Осипов, Волков, Сорокин — Воронин — Шашков.



«Сибирь»:



Тэйлор (Красиков);

Логинов — Алексеев, Принс — Саюстов — Пельтола;

Игнатович — Демидов, Карон — Шаров — Миловзоров;

Савченко — Лукин, Казаков — Комаров — Михайлов;

Воробей — Наумов, Первушин — Романцев — Яковлев.