Стали известны составы московского «Спартака» и новосибирской «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 5 января, начало — в 17:30 мск. В состав команды хозяев вернулся защитник Максим Гончаров.
«Спартак»:
Беспалов (Трушков);
Кутейкин — Дыбленко, Карсумс — Зубов — Даугавиньш;
Кулик — Вишневский, Фёдоров — Максвелл — Хохлачёв;
Провольнев — Гончаров, Лещенко — Ганзл — Лисин;
Осипов, Волков, Сорокин — Воронин — Шашков.
«Сибирь»:
Тэйлор (Красиков);
Логинов — Алексеев, Принс — Саюстов — Пельтола;
Игнатович — Демидов, Карон — Шаров — Миловзоров;
Савченко — Лукин, Казаков — Комаров — Михайлов;
Воробей — Наумов, Первушин — Романцев — Яковлев.
«Спартак» — «Сибирь»: в состав хозяев вернулся Максим Гончаров