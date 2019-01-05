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«Нефтехимик» — «Авангард»: Бикмуллин получил «5+20» за толчок Емелина на борт

«Нефтехимик» — «Авангард»: Бикмуллин получил «5+20» за толчок Емелина на борт
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» встречается с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который проходит в Нижнекамске.

В середине первого периода «волки» остались в численном меньшинстве после удаления нападающего Рафаэля Бикмуллина. Хоккеист «Нефтехимика» толкнул на борт защитника «ястребов» Алексея Емелина и получил дисциплинарный штраф до конца игры.

Посмотреть видео эпизода с удалением Бикмуллина также можно на официальном сайте КХЛ.

На момент удаления хозяева проигрывали со счётом 0:1, но сумели восстановить равновесие в пятиминутном меньшинстве. Автором точного броска стал Ильдар Шиксатдаров. У омичей за минуту до удаления Бикмуллина заброшенной шайбой отметился Евгений Медведев.

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