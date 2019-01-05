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«Спартак» разгромил «Сибирь», забросив семь шайб

«Спартак» разгромил «Сибирь», забросив семь шайб
Хоккей / КХЛ

«Спартак» разгромил «Сибирь» со счётом 7:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.

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В начале второго игрового отрезка столичная команда дважды огорчила вратаря новосибирского клуба Дэнни Тейлора. Сначала точным броском отметился Ярослав Дыбленко, затем — Бен Максвелл. Красно-белые забросили две шайбы с интервалом в 12 секунд, а тренерский штаб гостей заменил Тейлора на Алексея Красикова.

Вратарская рокировка не помогла гостям, до конца периода хозяева отправили в ворота соперника ещё три гола, авторами которых стали Вячеслав Лещенко, Артём Воронин и Александр Осипов. В третьем периоде шестую шайбу в ворота гостей отправил Робин Ганзл, а седьмую — Мартиньш Карсумс.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2019, суббота. 17:30 МСК
Спартак
Москва
7:0
0:0, 5:0, 2:0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Дыбленко – 20:30 (5x5), 2:0 – Максвелл (Фёдоров, Вишневский) – 20:42 (5x5), 3:0 – Лещенко (Провольнев, Ганзл) – 27:52 (5x5), 4:0 – Воронин (Зубов, Гончаров) – 35:21 (4x5), 5:0 – Осипов (Хохлачёв, Фёдоров) – 37:41 (5x5), 6:0 – Ганзл (Карсумс, Даугавиньш) – 44:16 (5x4), 7:0 – Карсумс – 58:51 (5x5)
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