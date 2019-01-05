«Спартак» разгромил «Сибирь», забросив семь шайб

«Спартак» разгромил «Сибирь» со счётом 7:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве.

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В начале второго игрового отрезка столичная команда дважды огорчила вратаря новосибирского клуба Дэнни Тейлора. Сначала точным броском отметился Ярослав Дыбленко, затем — Бен Максвелл. Красно-белые забросили две шайбы с интервалом в 12 секунд, а тренерский штаб гостей заменил Тейлора на Алексея Красикова.

Вратарская рокировка не помогла гостям, до конца периода хозяева отправили в ворота соперника ещё три гола, авторами которых стали Вячеслав Лещенко, Артём Воронин и Александр Осипов. В третьем периоде шестую шайбу в ворота гостей отправил Робин Ганзл, а седьмую — Мартиньш Карсумс.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.