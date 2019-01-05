Россия — Швейцария: состав российской команды на матч за бронзу МЧМ

Стали известен состав сборной России на матч за третье место молодёжного чемпионата мира 2019 года. Встреча состоится 6 января, начало игры — в 0:00 мск.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Сборная России



Кочетков (Тарасов)

Журавлёв — Морозов, Муранов — Галимов — Слепец

Саморуков — Романов, Денисенко — Кравцов — Костин

Алексеев — Ольшанский, Коваленко — Шэн — Старков

Рубинчик, Подколзин — Морозов — Шашков, Марченко



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла словаков со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2.

Россия и Швейцария сыграют за бронзу МЧМ-2019. LIVE Фото, видео, статистика и самые интересные подробности о матче за третье место МЧМ-2019.