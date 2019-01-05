ИИХФ будет проводить турниры на маленьких площадках начиная с ОИ-2022

Президент ИИХФ Рене Фазель отметил, что с 2022 года организация планирует проводить крупные турниры на маленьких площадках.



«Мне нравятся маленькие североамериканские площадки, для МЧМ они идеально подходят. Старшее поколение всегда было против маленьких площадок, но в Ванкувере в 2010 году у нас не было выбора. Это был невероятный турнир. Сейчас мы обсуждаем переход в будущем на такие же площадки, как в НХЛ. Игра на них другая, особенно на молодёжном или женском чемпионатах.

Сейчас игра потрясающая, и она сильно отличается от того, что было 20 лет назад, даже пять лет назад. Посмотрите на Лайне, Макдэвида, других молодых ребят. Могли ли вы представить, что они будут так играть? Не думаю. Игра никогда не была такой хорошей, как сейчас. Я впечатлён хоккеем на маленьких площадках.

Наша цель — Пекин-2022, мы будем играть там на маленьких площадках, на ЧМ-2022 в Финляндии — тоже. Когда в Европе строят новые арены, мы просим, чтобы была возможность изменения размера льда под формат НХЛ.

Лучшие игроки мира, лучшая лига мира играют на маленьком льду. Вопрос: почему мы не можем играть на маленьких площадках в будущем?» — сказал Фазель на пресс-конференции в Ванкувере.