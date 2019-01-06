Российский арбитр будет судить финал молодёжного чемпионата мира 2019 года

Сборные США и Финляндии сыграют в финале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года. Финальная игра начнётся 6 января в 04:00 мск. В полуфинале финская сборная уверенно победила команду Швейцарии (6:1), сборная США одолела сборную России (2:1). На матче будет работать российский арбитр Евгений Ромасько. Дуэт с ним составит чех Даниэль Пражак.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря и завершится 6 января. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале сборная России разгромила Словакию (8:3).

Сборная России третий год подряд не смогла пробиться в финал МЧМ. В последний раз подобное с российской командой происходило с 2008 по 2010 год.