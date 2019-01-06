Костин: никого не хотел оскорбить, жест получился автоматически

Нападающий молодёжной сборной России Клим Костин прокомментировал свой жест в матче за третье место молодёжного чемпионата мира с командой Швейцарии (5:2).

После заброшенной шайбы российский форвард демонстративно заткнул уши, обращая свой жест канадским трибунам.

«Хорошо, что прошли, собрались, забрали бронзу. Эта медаль на вес золота. После начала матча когда все гудели в мою сторону и в сторону России, у меня этот жест автоматически получился. Я никого не хотел оскорбить. А так, мне нравится когда трибуны свистят», — приводит слова Костина Sport24.

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, затем победили чехов (2:1), швейцарцев (7:4) и канадцев (2:1). В четвертьфинале Россия переиграла сборную Словакии со счётом 8:3, а в полуфинале уступила американцам со счётом 1:2. В финальном матче встретятся сборные США и Финляндии.