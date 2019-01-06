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Гол и передача Ожиганова помогли «Торонто» обыграть «Ванкувер»

Гол и передача Ожиганова помогли «Торонто» обыграть «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 3 (1+2) очка. Двумя баллами отметились Игорь Ожиганов (1+1) и Андреас Юнссон (1+1).

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев провёл на льду 21 минуту 53 секунды, совершил два силовых приёма, заблокировал три броска и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельном матче «Бостон Брюинз» на домашней площадке обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
5:0
2:0, 0:0, 3:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Таварес (Райлли, Браун) – 08:54 (5x5), 2:0 – Мур (Ожиганов) – 14:30 (5x5), 3:0 – Мэттьюс (Юнссон) – 44:45 (5x5), 4:0 – Юнссон (Мэттьюс) – 51:55 (5x5), 5:0 – Ожиганов (Мэттьюс, Дермотт) – 54:49 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Вагнер (Аккьяри) – 10:10 (5x5), 2:0 – Бэкес (Раск) – 22:00 (5x5), 2:1 – Ристолайнен – 57:22 (5x5)
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