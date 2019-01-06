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«Сент-Луис» дома проиграл «Айлендерс», у Тарасенко передача

«Сент-Луис» дома проиграл «Айлендерс», у Тарасенко передача
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:3 (0:2, 1:0, 3:1) в пользу гостей. Для «Айлендерс» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Айлендерс» Андерс Ли, который в этом матче набрал 2 (1+1) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей также отметился Кейси Сизикас (0+2). Голкипер «Нью-Йорка» Робин Ленер отразил 29 бросков.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 36 секунд, нанёс 4 броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». Иван Барбашёв очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3:4
2:0, 0:1, 1:3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Шенн (Шварц, Боумистер) – 04:11 (5x5), 2:0 – Сэнфорд (Данн, Бозак) – 16:37 (5x5), 2:1 – Мартин (Сизикас, Клаттербак) – 22:25 (5x5), 2:2 – Эберле (Ли, Пелеч) – 48:27 (5x5), 2:3 – Бойчак (Сизикас) – 48:38 (5x5), 2:4 – Ли (Тэйвз, Мейфилд) – 55:04 (5x5), 3:4 – О'Райлли (Перрон, Тарасенко) – 58:27 (6x5)
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