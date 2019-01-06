«Сент-Луис» дома проиграл «Айлендерс», у Тарасенко передача

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась со счётом 4:3 (0:2, 1:0, 3:1) в пользу гостей. Для «Айлендерс» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Айлендерс» Андерс Ли, который в этом матче набрал 2 (1+1) очка. Двумя баллами за результативность в составе победителей также отметился Кейси Сизикас (0+2). Голкипер «Нью-Йорка» Робин Ленер отразил 29 бросков.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 15 минут 36 секунд, нанёс 4 броска в створ ворот, совершил 3 силовых приёма, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «-1». Иван Барбашёв очков не набрал.