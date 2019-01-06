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Шат-аут Куика и передача Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Эдмонтон»

Шат-аут Куика и передача Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Эдмонтон Ойлерз в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

В составе победителей по разу отличились Кайл Клиффорд, Тайлер Тоффоли, Джефф Картер и Анже Копитар. Российский форвард «королей» Илья Ковальчук отметился результативной передачей, проведя на льду 17 минут и 20 секунд. Главным героем игры стал американский голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, отразивший 16 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4:0
3:0, 0:0, 1:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 – Клиффорд (Даути, Форборт) – 03:15 (5x5), 2:0 – Тоффоли (Даути) – 09:35 (5x5), 3:0 – Картер (Лайпсик, Маззин) – 13:57 (5x5), 4:0 – Копитар (Браун, Ковальчук) – 50:15 (5x5)

Для «нефтяников» это поражение стало шестым в последних семи матчах. В свою очередь подопечные Уилли Дежардена прервали двухматчевую серию поражений.

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