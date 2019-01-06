Шат-аут Куика и передача Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить «Эдмонтон»

«Лос-Анджелес Кингз» победил «Эдмонтон Ойлерз в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

В составе победителей по разу отличились Кайл Клиффорд, Тайлер Тоффоли, Джефф Картер и Анже Копитар. Российский форвард «королей» Илья Ковальчук отметился результативной передачей, проведя на льду 17 минут и 20 секунд. Главным героем игры стал американский голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, отразивший 16 бросков.

Для «нефтяников» это поражение стало шестым в последних семи матчах. В свою очередь подопечные Уилли Дежардена прервали двухматчевую серию поражений.