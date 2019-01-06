Марло вышел на девятое место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и закончилась со счётом 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев.

Нападающий «кленовых листьев» Патрик Марло провёл 1616-й матч в лиге и вышел на девятое место по этому показателю, опередив Ларри Мёрфи.



Выше Марло располагаются Горди Хоу (1767), Марк Мессье (1756), Яромир Ягр (1733), Рон Фрэнсис (1731), Марк Рекки (1652), Крис Челиос (1651), Дейв Андрейчак (1639) и Скотт Стивенс (1635).

В этом сезоне 39-летний Марло провёл 41 матч в регулярном чемпионате, забросил 10 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «0». С 1997 по 2017 год канадский хоккеист защищал цвета «Сан-Хосе Шаркс».