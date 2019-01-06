Черри: хоккейные боги наказали Канаду за победу 14:0, это проявление кармы

Известный телеведущий телеканала Sportsnet, а в прошлом тренер команд НХЛ Дон Черри подвёл итоги молодёжного чемпионата мира 2019 года, на котором канадская команда проиграла на стадии четвертьфинала.

Защитник канадцев Ноа Добсон упустил прекрасную возможность забить гол в овертайме четвертьфинала молодёжного чемпионата мира с Финляндией (1:2 ОТ). В самый ответственный момент у игрока сломалась клюшка, в результате чего сборная Суоми организовала контратаку и забила победный гол.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».

«Посмотрите, где у него сломалась клюшка! Обычно клюшка ломается на три четверти, а у Добсона она разрушилась посередине. Он должен был забивать и приносить победу, а вместо этого Канада пропускает решающий гол.

Я могу лишь сказать то, что уже говорил. Нельзя побеждать команды со счётом 14:0. Такие разгромы просто так не проходят, за них придётся заплатить цену. Я говорил, что хоккейные боги накажут вас за это, карма настигнет вас за такой счёт», — сказал Черри в эфире программы Coach's Corner.