Кулагин и Монс вернулись в санкт-петербургское «Динамо» из «Витязя»

Официальный сайт «Динамо» проинформировал, что нападающие Александр Кулагин и Евгений Монс, которые в декабре были вызваны в состав «Витязя», перед январской домашней серией вернулись в стан петербургского клуба.

«Успевшие уже полюбиться петербургской публике форварды проводили командировки в «Динамо» ярко. Александр Кулагин входит во внутрикомандные бомбардирские и снайперские топы, а также является лучшим игроком «Динамо» по показателю полезности (плюс 12). На счету Александра в 29 матчах 8 шайб и 12 результативных передач, и он делит первую строчку бомбардирского рейтинга с Андреем Бирюковым (6+14). Евгений Монс успел провести за «Динамо» всего 9 игр, однако записал на свой счёт 8 голов и 5 раз ассистировал партнёрам — у него всего на один гол меньше, чем у первых снайперов команды, Александра Денежкина и Максима Джиошвили», — говорится в сообщении.