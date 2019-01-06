Тертышный: по игре к хоккеистам «Трактора» претензий нет, не хватило гола

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (0:2).



«Соперника с победой. Соглашусь с коллегой, хорошая игра была, с хорошим движением. Опять же, были моменты и у нашей команды, и у соперника. Здорово действовали сегодня вратари. По игре к ребятам претензий нет. Были моменты, когда надо было просто забивать, чуть-чуть не хватило гола. Хорошая была сегодня атмосфера, болельщики нас хорошо поддерживали, но не хватило немного, чтобы порадовать их, хотя бы зацепиться за одно очко. Будем работать и двигаться дальше.



Двукратное преимущество соперника на вбрасываниях? Работаем над этим компонентом на тренировках. Вбрасывания — это 50 на 50, если соперник выигрывает, то значит, лучше работают его центральные нападающие. Нам есть над чем работать на тренировках, поэтому сюрпризов нет. Кто-то должен выиграть вбрасывание, если выигрывает соперник, значит у них преимущество. Мы проиграли, значит надо эту шайбу забирать, вот и всё. Поэтому необходимо работать над этим компонентом, что мы и делаем, в принципе, на тренировках», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Автомобилист» обыграл «Трактор» и одержал шестую победу в последних семи матчах