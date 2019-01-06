Московское «Динамо» проиграло в овертайме рижским одноклубникам

Московское «Динамо» встречалось с рижскими одноклубниками в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась на только что открывшейся «ВТБ Арене» и закончилась со счётом 2:1 ОТ в пользу гостей.



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Хозяева открыли счёт на второй минуте второго периода стараниями Алексея Пепеляева, одним из ассистентов выступил Аслан Раисов. Рижане восстановили паритет за пять минут до сирены об окончании третьего игрового отрезка благодаря голу Лауриса Дарзиньша. Судьба встречи решилась в овертайме, где удача оказалась на стороне гостей. Победу команде Гиртса Анкипанса принёс Андрис Джериньш.

8 января подопечные Владимира Крикунова проведут выездной матч с «Йокеритом», рижане в этот же день сыграют на выезде с «Северсталью».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.