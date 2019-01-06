Дубль Прохоркина помог СКА переиграть на выезде «Йокерит»

СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки.



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В первом периоде подопечные Ильи Воробьёва забросили три шайбы в ворота хозяев. Александр Дергачёв отметился точным броском в меньшинстве, а Николай Прохоркин записал на свой счёт дубль, по разу забив в большинстве и равных составах. На это «шуты» ответили голом Никласа Йенсена. Во втором периоде преимущество «армейцев» укрепил Александр Барабанов, и счёт 4:1 сохранился вплоть до финальной сирены. В третьем игровом отрезке арбитры отменили гол Сергея Плотникова из-за офсайда.



СКА продлил победную серию до пяти матчей, «Йокерит» проиграл впервые за четыре игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.