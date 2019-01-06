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Дубль Прохоркина помог СКА переиграть на выезде «Йокерит»

Дубль Прохоркина помог СКА переиграть на выезде «Йокерит»
Хоккей / КХЛ

СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Хельсинки.

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В первом периоде подопечные Ильи Воробьёва забросили три шайбы в ворота хозяев. Александр Дергачёв отметился точным броском в меньшинстве, а Николай Прохоркин записал на свой счёт дубль, по разу забив в большинстве и равных составах. На это «шуты» ответили голом Никласа Йенсена. Во втором периоде преимущество «армейцев» укрепил Александр Барабанов, и счёт 4:1 сохранился вплоть до финальной сирены. В третьем игровом отрезке арбитры отменили гол Сергея Плотникова из-за офсайда.

СКА продлил победную серию до пяти матчей, «Йокерит» проиграл впервые за четыре игры.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2019, воскресенье. 17:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
1:4
1:3, 0:1, 0:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Дергачёв – 12:19 (4x5), 1:1 – Йенсен (Грант) – 12:36 (5x4), 1:2 – Прохоркин (Гусев, Хафизуллин) – 18:14 (5x4), 1:3 – Прохоркин (Гусев, Якупов) – 19:44 (5x5), 1:4 – Барабанов (Кузьменко) – 21:46 (5x5)
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