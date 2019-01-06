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«Нью-Джерси» отправил Егора Яковлева в АХЛ

«Нью-Джерси» отправил Егора Яковлева в АХЛ
Хоккей / НХЛ

«Нью-Джерси Дэвилз» отправил защитника Егора Яковлева в фарм-клуб, сообщает пресс-служба «дьяволов» в «Твиттере». Российский хоккеист отправлен в команду Американской хоккейной лиги «Бингемптон Дэвилз».

В этом сезоне 27-летний защитник провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи при показателе полезности «-6». Кроме того, на его счету восемь голевых передач в восьми играх за «Бингемптон» в АХЛ.

Недавно Яковлева отправляли в АХЛ на один матч, в котором российский защитник сделал голевую передачу при полезности «-3». После этой игры «Нью-Джерси» вернул хоккеиста в свои ряды.

Егор подписал контракт с «дьяволами» по окончании предыдущего сезона.

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