«Сан-Хосе» продлил контракт с экс-форвардом «Спартака» Лукашем Радилом

«Сан-Хосе Шаркс» объявил о продлении контракта с бывшим игроком «Спартака» Лукашем Радилом, информирует официальный сайт клуба. Теперь соглашение рассчитано сроком до конца сезона-2019/20.

Радил пополнил состав «акул» в это межсезонье. В дебютном сезоне в НХЛ 28-летний форвард набрал 9 (6+3) очков в 18 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+10».

В сезоне-2017/18 Радил провёл 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 16 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности «+11». В четырёх матчах плей-офф очков не набрал. Всего за карьеру в лиге он принял участие в в 168 матчах, в его активе 103 (41+62) очка.



В составе сборной Чехии Радил занял четвёртое место на олимпийском хоккейном турнире в Пхёнчхане. Также хоккеист принимал участие в чемпионате мира 2017 года. В 2012 году стал чемпионом Чехии в составе «Пардубице».