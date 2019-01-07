«Виннипег» — «Даллас»: Радулов забросил 14-ю шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» на домашнем льду принимает «Даллас Старз». К концу второго периода ничья – 1:1. Гости открыли счёт на 22-й минуте – Александр Радулов отличился в большинстве, подправив шайбу на «пятачке». Ассистентами выступили Йон Клингберг и Тайлер Сегин, для которого эта передача стала 300-й в карьере.

Посмотреть видео гола Радулова можно на официальном сайте НХЛ.

Радулов продлил серию до трёх результативных матчей. В последних двух встречах на его счету 5 результативных передач. Для Александра это 37-е результативное действие в сезоне – 14 голов и 23 передачи. Его показатель полезности составляет «+9», среднее игровое время – 19.31.