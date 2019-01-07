«Аризона» благодаря 3 очкам Гальченюка разгромила «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на домашнем льду разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:0. Это третье крупное поражение «синерубашечников» кряду: ранее они уступили «Питтсбург Пингвинз» (2:7) и «Колорадо Эвеланш» (1:6).

Самым результативным игроком встречи стал Алекс Гальченюк, набравший 3 очка (1+2). Также дубль на счету Конора Гарленда, заброшенными шайбами отметились Марио Кемпе и Клейтон Келлер. Дарси Кемпер оформил шат-аут, отразив 23 броска.

На счету российского защитника «койотов» Ильи Любушкина 5 силовых приёмов за 18.12 на льду.

У Павла Бучневича 2 броска в створ за 15.44. У Владислава Наместникова показатель полезности «-1» и 2 блок-шота за 15.10. Александр Георгиев заменил Хенрика Лундквиста, пропустившего пять шайб, и отразил 8 бросков из 8.