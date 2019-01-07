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«Аризона» благодаря 3 очкам Гальченюка разгромила «Рейнджерс»

«Аризона» благодаря 3 очкам Гальченюка разгромила «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» на домашнем льду разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:0. Это третье крупное поражение «синерубашечников» кряду: ранее они уступили «Питтсбург Пингвинз» (2:7) и «Колорадо Эвеланш» (1:6).

Самым результативным игроком встречи стал Алекс Гальченюк, набравший 3 очка (1+2). Также дубль на счету Конора Гарленда, заброшенными шайбами отметились Марио Кемпе и Клейтон Келлер. Дарси Кемпер оформил шат-аут, отразив 23 броска.

На счету российского защитника «койотов» Ильи Любушкина 5 силовых приёмов за 18.12 на льду.

У Павла Бучневича 2 броска в створ за 15.44. У Владислава Наместникова показатель полезности «-1» и 2 блок-шота за 15.10. Александр Георгиев заменил Хенрика Лундквиста, пропустившего пять шайб, и отразил 8 бросков из 8.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
5:0
2:0, 3:0, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Гарленд (Экман-Ларссон, Гальченюк) – 07:19 (5x4), 2:0 – Кемпе (Арчибальд, Круз) – 09:19 (5x5), 3:0 – Гарленд (Казинс, Гальченюк) – 26:34 (5x5), 4:0 – Келлер (Степан, Чикран) – 35:12 (5x5), 5:0 – Гальченюк (Истерли, Голигоски) – 36:38 (5x5)
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