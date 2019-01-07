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Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» одержать девятую победу подряд

Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» одержать девятую победу подряд
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:5. Победная серия хозяев прервалась на отметке в восемь встреч.

«Питтсбург» уже к пятой минуте повёл со счётом 2:0 – отличились Патрик Хёрнквист и Джейк Гюнцель. Ко второму перерыву счёт был равный — 3:3. У «пингвинов» забил Деррик Брассар, у гостей - Алекс Дебринкэт, Крис Куниц и Данкан Кит. Победу «Чикаго» принёс Дилан Строум, отличившийся на старте третьего периода. Точку в матче поставил Джонатан Тэйвз, поразивший пустые ворота.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин сделал голевую передачу, также на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа (удаление реализовано), 3 броска в створ за 17.14 на льду (3.42 – в меньшинстве).

У Артёма Анисимова «-1» за 16.14.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 04:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3:5
2:1, 1:2, 0:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Хёрнквист (Малкин, Симон) – 02:43 (5x5), 2:0 – Гюнцель (Летанг, Раст) – 04:33 (5x5), 2:1 – Дебринкэт (Кейн, Густафссон) – 16:23 (5x4), 2:2 – Куниц (Крюгер, Дальстрём) – 26:46 (5x5), 3:2 – Брассар (Кессел, Петтерссон) – 29:49 (5x5), 3:3 – Кит (Сибрук, Кейн) – 36:59 (5x5), 3:4 – Строум (Кейн, Тэйвз) – 41:48 (5x5), 3:5 – Тэйвз – 59:33 (en)
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