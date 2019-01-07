Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» одержать девятую победу подряд

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду уступил «Чикаго Блэкхоукс» — 3:5. Победная серия хозяев прервалась на отметке в восемь встреч.

«Питтсбург» уже к пятой минуте повёл со счётом 2:0 – отличились Патрик Хёрнквист и Джейк Гюнцель. Ко второму перерыву счёт был равный — 3:3. У «пингвинов» забил Деррик Брассар, у гостей - Алекс Дебринкэт, Крис Куниц и Данкан Кит. Победу «Чикаго» принёс Дилан Строум, отличившийся на старте третьего периода. Точку в матче поставил Джонатан Тэйвз, поразивший пустые ворота.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин сделал голевую передачу, также на его счету показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа (удаление реализовано), 3 броска в створ за 17.14 на льду (3.42 – в меньшинстве).

У Артёма Анисимова «-1» за 16.14.