«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» благодаря шат-ауту Тальбо

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде одержал уверенную победу над «Анахайм Дакс» — 4:0.

Уже по истечении первого периода «нефтяники» вели с комфортным перевесом в три шайбы – голами отметились Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Кайл Бродзяк, отличившийся в меньшинстве. В середине второго игрового отрезка ещё один точный бросок нанёс Леон Драйзайтль.

Вратарь «Эдмонтона» Кэм Тальбо оформил шат-аут, отразив 39 бросков из 39 и став первой звездой встречи. Второй – Макдэвид, третий – Адам Ларссон.

«Нефтяники» одержали вторую победу в девяти матчах. С 43 очками они занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Утки» потерпели восьмое поражение кряду.