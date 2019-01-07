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«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» благодаря шат-ауту Тальбо

«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» благодаря шат-ауту Тальбо
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде одержал уверенную победу над «Анахайм Дакс» — 4:0.

Уже по истечении первого периода «нефтяники» вели с комфортным перевесом в три шайбы – голами отметились Коннор Макдэвид, Ессе Пульюярви и Кайл Бродзяк, отличившийся в меньшинстве. В середине второго игрового отрезка ещё один точный бросок нанёс Леон Драйзайтль.

Вратарь «Эдмонтона» Кэм Тальбо оформил шат-аут, отразив 39 бросков из 39 и став первой звездой встречи. Второй – Макдэвид, третий – Адам Ларссон.

«Нефтяники» одержали вторую победу в девяти матчах. С 43 очками они занимают 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Утки» потерпели восьмое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
0:4
0:3, 0:1, 0:0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 – Макдэвид (Кассиан, Джонс) – 07:37 (5x5), 0:2 – Пульюярви (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 16:05 (5x5), 0:3 – Бродзяк (Ньюджент-Хопкинс) – 19:49 (4x5), 0:4 – Драйзайтль (Джонс) – 27:25 (5x5)
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