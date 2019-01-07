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Итоги дня в НХЛ для россиян: 2 очка Кузнецова, «-2» Радулова, 5 хитов Любушкина

Итоги дня в НХЛ для россиян: 2 очка Кузнецова, «-2» Радулова, 5 хитов Любушкина
Хоккей / НХЛ

В национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 12 представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи в игре с «Детройт Ред Уингз» (3:2) и набрал 300-е очко в лиге, капитан столичной команды Александр Овечкин отдал пас и закончил матч с показателем полезности «+2». Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:5), а нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил шайбу в игре с «Виннпег Джетс» (1:5).

ВратарьКлубСейвыОБ%Счёт
Георгиев (23.22)«Рейнджерс»8 из 8100%0:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+1+22400-20.57
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+2+1050011%17.28
Орлов (з)«Вашингтон»0+00003218.42
Радулов (н)«Даллас»1+0-20311-19.29
Куликов (з)«Виннипег»0+000010-13.09
Малкин (н)«Питтсбург»0+1-1230075%17.14
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-10000-16.14
Свечников (н)«Каролина»0+002340-12.34
Любушкин (з)«Аризона»0+000051-18.12
Наместников (н)«Рейнджерс»0+0-10111-15.10
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000210-15.44
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