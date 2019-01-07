Итоги дня в НХЛ для россиян: 2 очка Кузнецова, «-2» Радулова, 5 хитов Любушкина

В национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 12 представителей России.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи в игре с «Детройт Ред Уингз» (3:2) и набрал 300-е очко в лиге, капитан столичной команды Александр Овечкин отдал пас и закончил матч с показателем полезности «+2». Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:5), а нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил шайбу в игре с «Виннпег Джетс» (1:5).

Вратарь Клуб Сейвы ОБ% Счёт Георгиев (23.22) «Рейнджерс» 8 из 8 100% 0:5