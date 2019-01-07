Итоги дня в НХЛ для россиян: 2 очка Кузнецова, «-2» Радулова, 5 хитов Любушкина

В национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В матчах приняли участие 12 представителей России.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи в игре с «Детройт Ред Уингз» (3:2) и набрал 300-е очко в лиге, капитан столичной команды Александр Овечкин отдал пас и закончил матч с показателем полезности «+2». Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (3:5), а нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов забросил шайбу в игре с «Виннпег Джетс» (1:5).
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|ОБ%
|Счёт
|Георгиев (23.22)
|«Рейнджерс»
|8 из 8
|100%
|0:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+2
|2
|4
|0
|0
|-
|20.57
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+2
|+1
|0
|5
|0
|0
|11%
|17.28
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|2
|18.42
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|-2
|0
|3
|1
|1
|-
|19.29
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|13.09
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|-1
|2
|3
|0
|0
|75%
|17.14
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|-
|16.14
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|2
|3
|4
|0
|-
|12.34
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|5
|1
|-
|18.12
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|15.10
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|15.44