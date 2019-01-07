Холтби: Кучеров думает как вратарь, это по-настоящему страшно

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Россиянин лидирует в споре бомбардиров НХЛ, набрав 69 (20+49) очков.



«Знаете, Кучеров — один из тех нападающих, кто думает, как вратарь. Это по-настоящему страшно, когда форвард так мыслит», — приводит слова Холтби The Athletic.



Кучеров был признан первой звездой декабря, записав на свой счёт 30 (9+21) очков в 14 играх. Никита стал 11-м игроком с сезона-1988/89, кто смог набрать 30 очков за один месяц. Подобное удавалось Лемье (11 раз), Уэйну Гретцки (6), Яромиру Ягру (3), Пэту Лафонтейну, Адаму Оутсу, Стиву Айзерману, Берни Николсу (все — по 2), Люку Робитайлу, Бретту Халлу и Павлу Буре (все — по 1).

Кучеров может побить исторический рекорд НХЛ. Он идёт на 138 очков за сезон Он по-прежнему первый в списке бомбардиров.