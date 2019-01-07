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«Сочи» — «Сибирь»: стали известны составы команд

«Сочи» — «Сибирь»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

ХК «Сочи» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Сочи. Игра состоится сегодня, 7 января, начало — в 17:00 мск.

«Сочи»:

Шикин (Барулин);
Йокипакка — Ю. Александров, О’Делл — Росен — Бочаров;
Воробьёв — Щитов, Полунин — Точицкий — Алтыбармакян;
Д. Александров — Пайгин, Бакош — Коллинз — Мосалёв;
Зборовский, Рахимуллин — Томилин — Акмальдинов, Архипов.

«Сибирь»:

Тейлор (Красиков);
Демидов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;
Воробей — Наумов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;
Савченко — Лукин, Казаков — Пешехонов — Михайлов;
Климонтов, Первушин — Романцев — Карон, Яковлев.

«Сочи» подходит к матчу с новосибирцами с серией из трёх поражений, а «Сибирь» — из двух.

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