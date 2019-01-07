«Сочи» — «Сибирь»: стали известны составы команд

ХК «Сочи» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Сочи. Игра состоится сегодня, 7 января, начало — в 17:00 мск.



«Сочи»:



Шикин (Барулин);

Йокипакка — Ю. Александров, О’Делл — Росен — Бочаров;

Воробьёв — Щитов, Полунин — Точицкий — Алтыбармакян;

Д. Александров — Пайгин, Бакош — Коллинз — Мосалёв;

Зборовский, Рахимуллин — Томилин — Акмальдинов, Архипов.



«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Демидов — Алексеев, Принс — Комаров — Пельтола;

Воробей — Наумов, Шаров — Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Лукин, Казаков — Пешехонов — Михайлов;

Климонтов, Первушин — Романцев — Карон, Яковлев.

«Сочи» подходит к матчу с новосибирцами с серией из трёх поражений, а «Сибирь» — из двух.