Яндач: матч был для «Металлурга» сложным, опять играли в тишине

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги встречи с «Адмиралом» (3:1).



«Мы знали, что матч для нас будет сложным, потому что опять играли в тишине, в такой же атмосфере, как в прошлом матче. В первом периоде мы не играли хорошо, не выходили в борьбу, думаю, были чуть успокоены результатом прошлого матча. Потом во втором периоде начали добавлять, играли в борьбе, потому что с талантом возможно играть, а вот без борьбы невозможно выиграть. Не получалось сегодня большинство. Игра была до конца ровная, соперник хорошо играл в движении, в борьбе. Мы рады, что эти, как их кто-то иногда называет «обязательными», набрали.



Савелий Ольшанский? Мы пригласили его, ждём его, он приезжает послезавтра. Подумаем, посмотрим, надо, чтобы у него было игровое время. Когда у него будет игровое время здесь, мы будем рады, что он в команде. Если с игровым временем не будет получаться, мы хотим, чтобы он набирал опыт и практику в Кургане», — цитирует тренера официальный сайт клуба.