Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Матушкин: «Металлург» берёт два очка и забывает вот этот хоккей

Матушкин: «Металлург» берёт два очка и забывает вот этот хоккей
Хоккей / КХЛ

Защитник магнитогорского «Металлурга» Максим Матушкин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» (3:1).

«Было много эмоций. Главное, что выиграли и заработали два очка. Тяжеловато, сегодня «Адмирал» хорошо играл. Берём два очка с собой и забываем вот этот хоккей. Много шайб теряли. Да, перебросали, но мы точно можем лучше. Думаю, сейчас пару тренировок проведём и доработаем необходимые моменты.

Эмоции от моего гола и результативной передачи? Ну, конечно, помогать команде — всегда хорошо. Однако главное, что победа наша и сыграли хорошо в командном плане», — приводит слова защитника официальный сайт команды из Магнитогорска.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент