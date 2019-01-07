Матушкин: «Металлург» берёт два очка и забывает вот этот хоккей

Защитник магнитогорского «Металлурга» Максим Матушкин поделился впечатлениями от выигранного матча с «Адмиралом» (3:1).



«Было много эмоций. Главное, что выиграли и заработали два очка. Тяжеловато, сегодня «Адмирал» хорошо играл. Берём два очка с собой и забываем вот этот хоккей. Много шайб теряли. Да, перебросали, но мы точно можем лучше. Думаю, сейчас пару тренировок проведём и доработаем необходимые моменты.



Эмоции от моего гола и результативной передачи? Ну, конечно, помогать команде — всегда хорошо. Однако главное, что победа наша и сыграли хорошо в командном плане», — приводит слова защитника официальный сайт команды из Магнитогорска.



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