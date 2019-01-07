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«Витязь» второй раз за сезон переиграл «Ак Барс»

«Витязь» второй раз за сезон переиграл «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее казанского «Ак Барса», матч завершился со счётом 2:1. Клуб из Подольска второй раз в сезоне сумел взять верх над действующим чемпионом, 5 сентября одолев казанскую команду со счётом 5:3.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, их авторами стали Миро Аалтонен и Станислав Галиев. На старте второго периода Аалтонен оформил дубль, выведя вперёд подопечных Валерия Белова. Больше в матче забитых голов не было.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 17:30 МСК
Витязь
Московская область
2:1
1:1, 1:0, 0:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Аалтонен (Стасенко) – 05:41 (5x5), 1:1 – Галиев (Марков, Основин) – 12:38 (5x5), 2:1 – Аалтонен (Мозик, Сёмин) – 21:47 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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