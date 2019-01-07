«Витязь» второй раз за сезон переиграл «Ак Барс»

Подмосковный «Витязь» на домашней площадке оказался сильнее казанского «Ак Барса», матч завершился со счётом 2:1. Клуб из Подольска второй раз в сезоне сумел взять верх над действующим чемпионом, 5 сентября одолев казанскую команду со счётом 5:3.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, их авторами стали Миро Аалтонен и Станислав Галиев. На старте второго периода Аалтонен оформил дубль, выведя вперёд подопечных Валерия Белова. Больше в матче забитых голов не было.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.