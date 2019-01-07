С. Зубов: у Кочеткова обязательно будет шанс сыграть за «Сочи»

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги встречи с «Сибирью» (5:3).



«Соглашусь, игра сложилась для нас хорошо. Было хорошее начало, хорошо, что нас не сломил первый гол. Мы продолжали действовать так, как договаривались. В этом плане ребята — молодцы, все выложились, все играли на победу. Хочется отметить первый хет-трик Эрика О´Делла, с чем его поздравляем. В целом, одни позитивные эмоции.



Планы на Кочеткова, отлично сыгравшего на молодёжном чемпионате мира? Пётр выступил очень достойно. Мы уже имели контакт с ним, сейчас дадим ему отдохнуть, освоиться на нашем континенте, и у него обязательно будет шанс сыграть здесь за первую команду», — цитирует Зубова официальный сайт «Сочи».