Уланов: «Авангард» повязал нас по рукам и ногам, Бобков показал неплохую игру

Тренер московского «Спартака» Игорь Уланов поделился впечатлениями после проигрыша (0:4) в домашнем матче с «Авангардом».



«Хочу поздравить всех с праздником, с Рождеством. Думаю, ребята сегодня старались, создавали голевые моменты, но не нашли «ключик» к воротам Бобкова. Были ситуации, когда шайба практически каталась по ленточке. Нас повязали по рукам и ногам — соперник играл довольно плотно. Зная североамериканский стиль игры «Авангарда», предупреждали об этом ребят. В третьем периоде мы, конечно, добавили в игре, в желании… Могли вернуться в игру, но не получилось — Бобков показал неплохую игру», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.



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