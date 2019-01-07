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«Авангард» уверенно обыграл «Спартак», у Бека — дубль

«Авангард» уверенно обыграл «Спартак», у Бека — дубль
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на домашнем льду потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард», встреча завершилась со счётом 0:4. Московский клуб проиграл три из пяти последних матчей, «ястребы» выиграли вторую игру подряд.

В первом периоде подопечные Боба Хартли забросили две шайбы усилиями Тейлора Бека и Кирилла Семёнова. На 21-й минуте «Авангард» упрочил преимущество благодаря голу Ильи Михеева. В третьем периоде Тейлор Бек оформил дубль, установив окончательный счёт. Сухой матч оформил голкипер «ястребов» Игорь Бобков, отразивший 28 бросков по воротам.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2019, понедельник. 17:30 МСК
Спартак
Москва
0:4
0:2, 0:1, 0:1
Авангард
Омск
0:1 – Бек (Емелин) – 03:54 (5x4), 0:2 – Семёнов (Шумаков, Петров) – 11:53 (5x5), 0:3 – Михеев (Широков, Медведев) – 20:31 (5x5), 0:4 – Бек (Франсон, Шумаков) – 53:04 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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