«Авангард» уверенно обыграл «Спартак», у Бека — дубль

Московский «Спартак» на домашнем льду потерпел поражение от хоккейного клуба «Авангард», встреча завершилась со счётом 0:4. Московский клуб проиграл три из пяти последних матчей, «ястребы» выиграли вторую игру подряд.

В первом периоде подопечные Боба Хартли забросили две шайбы усилиями Тейлора Бека и Кирилла Семёнова. На 21-й минуте «Авангард» упрочил преимущество благодаря голу Ильи Михеева. В третьем периоде Тейлор Бек оформил дубль, установив окончательный счёт. Сухой матч оформил голкипер «ястребов» Игорь Бобков, отразивший 28 бросков по воротам.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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